Türkiye'de 9 kişide Eris varyantı görüldü... Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Yaygın şekilde test ve aşı yapılmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Eris varyantının Türkiye’de dokuz kişide görüldüğünü açıkladı. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, bakanlığın açıklama yapmakta geç kaldığını belirterek “Biz yeni aşıları alıp yaptıramadık” dedi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00
Türkiye'de 9 kişide Eris varyantı görüldü... Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Yaygın şekilde test ve aşı yapılmalı
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Koronavirüs kâbusu bitmiyor. Dünyada 2019’un sonunda patlak veren ve 15 milyondan fazla can alan Covid-19’un son varyantı Eris de hızla yayılıyor. İngiltere ve ABD’nin de içinde olduğu 50 ülkeden sonra Türkiye’de de Eris varyantı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’un yeni varyantı Eris’in dokuz kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, “Hasta etme gücünün düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı referans laboratuvarımızda yapılan incelemede dokuz kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

‘BAKANLIK GEÇ KALDI’ 

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, bu varyantın Türkiye’de uzun zaman önce görüldüğünü ve bakanlığın bu açıklamayı yapmada geç kaldığını vurguladı. Ertuğrul, “Bakanlık son zamanlarda kaç test yapıldığını, kaç pozitif çıktığını açıklamıyordu ve buna ilişkin de alt varyant analizleri yapılamıyordu. Bu varyantın oluşturduğu yayılıma baktığımızda zaten Türkiye’de çoktandır vardı. En önemli sorun yaygın bir şekilde test ve aşı yapılmıyor olması” dedi. 

(Bülent Ertuğrul)

‘MASKE TAKILMALI’ 

Eris varyantına karşı endişe edilmesi gerektiğini belirten Ertuğrul, önceki yapılan Covid-19 aşılarının yeterli koruma sağlayamadığının altını çizdi. Ertuğrul, “Önümüzdeki dönem için Kuzey Amerika ve Avrupa’da bu varyantlara karşı yeni modifiye aşılar gündeme gelecek ve onları uygulamaya başlayacaklar. Biz yeni aşıları almadık ve yaptırmadık. Bakanlık bu konuda bir an önce adım atmalı. Bu nedenle ülke ve risk grubu açısından bir tehlike söz konusu” diye konuştu. 

Koca’nın “endişelenmeyin” açıklamasının havada bir açıklama olduğunu vurgulayan Ertuğrul, “Hasta olmak istemiyorsanız o zaman maske takın. Toplu bir kapanma ve maske zorunluğu bu süreçten sonra zor görünüyor” dedi. 

İŞTE BELİRTİLERİ

Omicron ailesinin son mutant virüsü olarak tespit edilen Eris varyantı ilk kez şubatta Endonezya’da tespit edildi. Eris’in belirtilerinin başında burun akıntısı, burun tıkanıklığı, eklem ağrısı, gözlerinin arkasındaki ağrı, kuru öksürük ve halsizlik geliyor. Tat ve koku kaybı eskiye göre az da olsa devam ediyor. Vakalarda ishal de görülüyor.  


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