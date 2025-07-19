Suudi Arabistanlı prens hayatını kaybetti

2005 yılında geçirdiği kaza nedeniyle 20 yıldır komada olan Suudi Prens Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud öldü.

SUUDİ PRENS ÖLDÜ

Suudi Arabistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu 20 yıldır komada olan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud'un vefat ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de "uyuyan prens" olarak adlandırılan Prens Velid hayatını kaybetti.

1990 doğumlu olan Prens, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirmiş ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girmişti.