Süveyda'da ateşkes ilanı: ‘Durum kontrol altında’

İçişleri Bakanlığı’nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, söz konusu konuşlanmanın Süveyda kent merkezinde ateşkesin uygulanmasını sağladığı ve esir değişimiyle birlikte genel istikrarın yeniden tesis edilmesinin önünü açtığı belirtildi.

Açıklamada, "İç güvenlik güçlerinin Süveyda ilinde konuşlanması, istikrar ve sükunetin teminatı niteliğindedir. Bu adım, silahların kontrol altına alınması ve güvenliğin sağlanması yönünde atılan ilk adımdır" ifadelerine yer verildi.

Bakan Hattab, nihai hedeflerinin tam kapsamlı bir ateşkesin sağlanması ve devletin Süveyda başta olmak üzere il genelinde hayatı normale döndürme görevini yerine getirmesi olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Süveyda’da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri’ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda’dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz’da yeniden güvenlik güçlerini Süveyda’da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz’dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.