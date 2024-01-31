Tacikistan lideri Rahman: 'İki yıllık gıda stoklayın'

Yayınlanma: 31.01.2024 - 11:42

Güncelleme: 31.01.2024 - 11:42

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkedeki tüm vatandaşların iki yıl yetecek kadar gıda stoklaması gerektiğini söyledi.

Rahman'ın açıklamaları 27 Ocak'ta kutlanan geleneksel Sada bayramı sırasında geldi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Tacikistan lideri, "Ülkedeki her ailenin iki yıl yetecek kadar gıda stoğuna sahip olması gerektiğini vurguluyorum" diye konuştu.

Rahman tavsiyesini, iklim krizinin getirdiği tehlikelere, nüfus artışına ve küresel gıda tedariğinin tahmin edilemez duruma gelmesine dayandırdı.

Tacikistan lideri daha önce de benzer tavsiyelerde bulunmuş ve yurttaşlardan gıda stoğu yapmalarını istemişti.

Rahman konuşmasında, Tacikistan yurttaşlarının bu kadar gıdayı nasıl temin edeceği ve nasıl saklayacağına ilişkin bir öneride bulunmadı.

Tacikistan'da ortalama maaş 130 dolar seviyesinde ve birçok ailenin fertleri yaşam masraflarıyla başa çıkabilmek için Rusya'da mevsimlik işçi olarak çalışıyor.

İmamali Rahman, 2022'de de benzer bir açıklama yaptığında ülkedeki Asia-Plus gazetesi iki yıllık gıdanın nasıl stoklanabileceğini haberleştirmişti.

Gazetenin araştırması sonucunda 5 kişilik bir aileye 5 ay yetecek kadar gıdanın 1,4 ton ağırlığında olacağı anlaşılmıştı.