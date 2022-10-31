Tahıl Koridoru'nda soru işaretleri
Rusya’nın, Türkiye’de imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı askıya aldığını açıklamasının ardından Ankara-Moskova temasları başladı.
Rusya’nın, Ukrayna limanlarındaki tahıl gemilerinin dünya pazarına ulaşmasını sağlayan ve İstanbul Mutabakatı olarak da bilinen Tahıl Koridoru Anlaşması’nı askıya aldığını açıklamasının ardından belirsizlikler yaşanıyor. Türkiye, Ukrayna limanlarından gemi çıkışının durdurulduğunu, işleyişin devamı için Rusya’yla temasların sürdüğünü açıkladı.
Moskova’nın Kırım açıklarındaki Rus gemilerine Ukrayna tarafından saldırıldığı gerekçesiyle tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından bir gün sessiz kalan Ankara’dan dün akşam saatlerinde açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim’de Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’nın geçici olarak durdurulduğunu Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’ye bildirdiğini belirten açıklamasında “Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde görevli Rus personel halen merkezdedir. Bu sürede Ukrayna’dan gemi çıkışı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Ankara, Moskova’yı anlaşmayı askıya alma kararından vazgeçirmek için çeşitli düzeylerde temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda MSB Hulusi Akar ve ilgili diğer yetkililerin muhataplarıyla temas halinde olduğu bildirildi. Ankara, mekanizmaya zarar verecek her türlü provokasyondan uzak durulması çağrısında bulunuyor. Rusya’nın açıklaması sonrası ABD ve Avrupa Birliği’nden de Moskova’ya kararı “geri al” çağrıları gelmişti.
Öte yandan Ukrayna limanlarından gelen ve denetim için demirleyen çok sayıda geminin bekleyişi de sürüyor. BM Karadeniz Tahıl İnisiyatifi Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin verileri ve uluslararası gemi trafiğinin izlenebildiği internet sitelerindeki bilgiye göre İstanbul açıklarında denetim bekleyen 100’den fazla gemi var. MSB, İstanbul açıklarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine bugün devam edilmesinin planlandığını bildirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da dün “Rusya, tahıl koridorundan 220 kilometre uzaklıktaki patlamalar bahanesiyle katılımını askıya alarak halihazırda denizde olan 176 gemide yüklü 2 milyon ton tahılın sevkıyatını engelliyor” dedi.
Bu arada Rusya, Sivastopol saldırısını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni bugün için toplantıya çağırdı. Toplantıda Rusya’nın hem Sivastopol saldırısı hem de tahıl koridoru konusundaki görüşlerini dile getirmesi bekleniyor.
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