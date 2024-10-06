'Tahliye çağrısı' yapmıştı: İsrail ordusu bir kez daha Beyrut'u hedef aldı!

Yayınlanma: 06.10.2024 - 00:07

Güncelleme: 06.10.2024 - 00:12

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri vermişti.

IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar yayımlamıştı.

SALDIRI BAŞLATILDI

Açıklamaların ardından İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye, İsrail ordusu tarafından bombalandı. Başkentin güneyindeki Dahiye bölgesi, Hizbullah’ın kalesi olarak biliniyor.

1181 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin öldüğünü, 127 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in bugün Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarının bilançosu hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye, Bekaa, Baalbek Hirmil, Cebel Lübnan ile başkent Beyrut'taki kasaba ve köylere düzenlediği hava saldırıları sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 127 kişi yaralandı.

İsrail’in Lübnan’a 23 Eylül’de başlattığı saldırılarında şu ana kadar 1181 kişi öldü, 3318 kişi yaralandı.

Lübnanlı resmi kaynaklara göre 1 milyon 200 binden fazla kişi yerinden edildi.