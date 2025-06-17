Tahran ateş altında, halk güvenli bölgelere kaçıyor

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırıları beşinci gününde devam ederken, başkent Tahran’da halk arasında panik ve endişe büyüyor.

Art arda yaşanan patlamalar ve olası yeni saldırı riski, çok sayıda kişinin güvenli bölge arayışıyla şehri terk etmesine neden oldu.

Yerel kaynaklara göre, sivillerin büyük bölümü, İran’ın kuzeyinde yer alan ve göreceli olarak daha güvenli kabul edilen Mazenderan eyaletine, özellikle Hazar Denizi kıyısındaki kasaba ve köylere doğru yöneliyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otoyollarda araç kuyrukları, valizleriyle yola çıkan aileler ve otobüs terminallerinde yoğunluk dikkat çekiyor.

İRAN KIZILAYI: 31 EYALETTEN 21'İ ETKİLENDİ

İran Kızılayı (Hilal-i Ahmer) Sözcüsü, Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail tarafından düzenlenen saldırıların İran'ın 31 eyaletinden 21’inde etkili olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: İsrail'in İran'a saldırılarında etkilenen bölgeler

Açıklamada, etkilenen bölgelerde insani yardım ekiplerinin sevk edildiği, yaralıların tahliyesi ve acil yardım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.





İran basınına yansıyan ve bugün servis edilen fotoğraflarda, kurtarma ekiplerinin yıkılmış binalarda çalıştığı görülüyor.





İSRAİL: VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’de bir balistik füze saldırısının gerçekleştiği noktada gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’nin gün içinde İran’ın başkenti Tahran’a yönelik “çok önemli, stratejik ve rejime ait altyapı hedeflerini” vuracağını söyledi.

Katz, operasyon öncesinde bölgede bulunan sivillere tahliye uyarısı yapılacağını da belirtti.

Katz, İran’ın yer altındaki nükleer tesisi olan Fordo’nun da hedef alınabileceğini belirterek, “Bu konu kesinlikle ele alınacak” dedi.

Savunma Bakanı, İran’ın başkenti Tahran’da onun üzerinde nükleer hedefin belirlenmiş olduğunu ve bu noktaların İsrail Hava Kuvvetleri’nin bölgedeki hava üstünlüğü sayesinde “yok edilmenin eşiğinde” olduğunu vurguladı.

“NATANZ DOĞRUDAN HEDEF ALINDI”

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail’in İran’a yönelik ilk saldırılarında, Natanz’daki yer altı uranyum zenginleştirme tesisinin doğrudan hedef alındığını doğruladı.





IAEA, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini analiz ederek, Natanz’daki nükleer tesisin yer altı bölümlerinin hedef alındığını tespit ettiklerini açıkladı.

IAEA’nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:





“Cuma günü gerçekleştirilen saldırıların ardından elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinde yapılan analizler sonucunda, Natanz’daki yer altı zenginleştirme salonlarında doğrudan isabetler tespit edilmiştir.”