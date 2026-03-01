Tahran yeniden hedefte: Başkente yeni hava saldırısı dalgası!

İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

Ordu tarafından yapılan kısa açıklamada, operasyonların başkentin merkezini hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetleri şu anda Tahran’ın kalbinde yeni bir saldırı dalgası başlattı” ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların kapsamı ve hedef alınan noktalar hakkında ise ayrıntı paylaşılmadı.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Direktörü David Barnea ile yapılan güvenlik toplantısının ardından konuştu.

Netanyahu, İran’a karşı yürütülen askeri operasyonların önümüzdeki günlerde daha da şiddetleneceğini açıkladı.

Tel Aviv’deki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kirya karargâhının çatısından açıklama yapan Netanyahu, “Güçlerimiz şu anda Tahran’ın kalbini artan yoğunlukla vuruyor ve bu önümüzdeki günlerde daha da artacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İran’ın Tel Aviv ve Beyt Şemeş’e düzenlediği saldırılara değinerek, “Bunlar acı günler” dedi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan İsrail Başbakanı, yaralılara da geçmiş olsun mesajı iletti.

Netanyahu, ABD ile birlikte yürütülen operasyonların İran yönetimini devirmeyi hedeflediğine dair doğrudan bir ifade kullanmazken, “Güçlerimizin birleşimi, 40 yıldır yapmak istediğim şeyi gerçekleştirmemizi sağlıyor; terör rejimini kararlılıkla vurmak” dedi.

İsrail Başbakanı, daha önce verdiği sözleri yerine getireceklerini savundu.