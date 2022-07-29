Tahran’daki zirvede ‘Suriye’ için istediği sonucu alamayan Erdoğan, Soçi’ye gidiyor

29 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos’ta Soçi’ye günübirlik çalışma ziyareti yapacak. Burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek olan Erdoğan’ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz’de oluşturulması kararlaştırılan tahıl koridoru ve Türkiye’nin Suriye’ye olası operasyonu olacak. Putin ile en son 19 Temmuz’da Tahran’da görüşen Erdoğan’ın bundan üç hafta sonra Rus mevkidaşıyla yeniden bir araya gelmesi dikkat çekti. Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana Rusya’yı ilk kez ziyaret edecek olan Erdoğan, son Rusya seyahatini 29 Eylül’de yapmış, Soçi’de Putin’le görüşmüştü.

"İRAN’DAN ÜMİDİ KESTİ"

Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Erdoğan’ın mayıs ayındaki açıklamalarıyla “Suriye’ye hemen harekât yapılacak” havası doğduğunu, buna karşın özellikle Tahran’daki zirvede İran ve Rusya’nın bu operasyona karşı olduğunun anlaşıldığını belirtti. Özülker, “Türkiye’nin Suriye’de muhatabı, ABD’nin yanı sıra Rusya ve İran. Tahran’da İran’la birlikte Rusya’nın da Türkiye’nin Suriye operasyonuna karşı olduğu açıkça anlaşıldı. Fakat ABD ile ilişkileri düşünüldüğünde İran, Rusya’ya muhtaçtır. Dolayısıyla Türkiye, Rusya’yı ikna edebilirse Suriye’ye operasyonu mümkün olabilir. Türkiye, Tahran’da ikna edemediği Rusya’yı Soçi’de ikna etmeye çalışacaktır. Türkiye, İran’dan ümidi kesti, o nedenle Putin’le baş başa bir pazarlığa oturuyor gibi görünüyor” dedi.

TÜRKİYE’YE BASKI

Görüşmede Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından ihracatın yeniden başlaması için oluşturulması kararlaştırılan tahıl koridorunun da gündeme geleceğini kaydeden Özülker, “Anlaşmanın imzalanması sonrası 24 saat geçmeden Rusya Odessa’yı vurdu. Dolayısıyla bu konunun da Putin’le ayrıca görüşülmesi gerekiyor” dedi. Erdoğan’ın Putin’le Ukrayna’da ateşkes konusunu da görüşmesinin beklendiğini, buna karşın Moskova’nın ateşkese yakın durmadığını vurgulayan Özülker, “Savaşın uzaması, orta ve uzun vadede Montrö konusunda Türkiye’nin sıkıntı yaşamasına yol açabilir. Türkiye, haklı olarak Montrö’yü kullanarak savaş gemilerine boğazları kapattı. Fakat bu iş görünür gelecekte barışçıl bir statüye çevrilemezse Karadeniz’e diğer yabancı savaş gemilerinin girmesi hususunda Türkiye bazı baskılarla karşılaşabilir. Soçi’de tüm bu hususlar sonuca ulaştırılmaya çalışılacaktır. Barış, Putin’in iki dudağı arasındadır, bu konuda bir adım atıp atmayacağını şu aşamada kestirmek güç” diye konuştu.