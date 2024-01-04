Tahttan çekildiğini duyurmuştu: Unvanını kullanmaya devam edecek

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:17

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:17

Danimarka Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kraliçe II. Margrethe’nin 14 Ocak’ta yapılacak Devlet Konseyi toplantısında, “tahttan feragat” belgesini imzaladıktan sonra, oğlu Frederik’in kral olacağı belirtildi.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Kraliçe Margrethe’nin bütün görevlerini alacak olan yeni Kral Frederik’in eşi Prenses Mary’nin ise kraliçe ünvanını alacağı kaydedildi.

Ancak Kraliçe Margrethe’nin “majesteleri kraliçe” ünvanıyla yaşamına devam edeceği vurgulandı.