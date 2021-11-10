Taliban, çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlattı
Aşı kampanyasına karşıtlığıyla bilinen köktendinci Taliban yönetimi tarafından ülkede önceki gün çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatıldı.
Ekonomik krizin derinleştiği Afganistan’da açlık uyarıları ardı ardına gelirken ülkede önceki gün çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatıldı. Daha önce aşı kampanyasına karşıtlığıyla bilinen köktendinci Taliban yönetiminden ise bu kez onay gelmesi dikkat çekti. Kampanyaya Dünya Sağlık Örgütü ve BM Çocuklara Yardım Fonu da destek veriyor. Kampanya boyunca ev ev gezecek ekipler, beş yaşın altındaki tüm çocuklara aşı yapmayı hedefliyor.
Taliban, geçen ağustosta yönetimi 20 yıl sonra yeniden ele geçirmeden önce, etkin olduğu bölgelerde “İslam’a aykırı ve Batı destekli bir komplonun parçası olduğu” iddiasıyla aşı kampanyalarını yasaklamıştı. Aşı çalışmalarına katılanlara yönelik ölümcül saldırıların arkasında olduğu gündeme yansımıştı. Dünya Gıda Programı ise ülkede 23 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
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