Taliban, eğitim hakkı savunucusu bir aktivisti tutukladı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:44

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 12:44

Afganistan'ın önde gelen kız çocuklarının eğitim savunucularından Matiullah Wesa, Taliban tarafından tutuklandı.

BBC'nin aktardığına göre, Taliban, Wesa'nın neden gözaltına alındığını açıklamadı.

Wesa'nın tutuklanması, kadınların eğitimi için kampanya yürüten bir dizi aktivistin gözaltına alındığı bir döneme denk geldi.

Şubat ayında, kadınlara yönelik eğitim yasağını açıkça eleştiren Prof. İsmail Mashal, Kabil'de ücretsiz kitap dağıtırken tutuklandı. Ancak, 5 Mart'ta serbest bırakıldı.

Wesa'nın, Taliban'ın 2021 yılında kız çocuklarının eğitimini yasaklamasından bu yana kız çocuklarının okuma hakkı için kampanya yürüttüğü belirtildi.

BM'nin Afganistan'daki misyonu da Wesa'nın durumuna dikkat çekerek, Taliban'ı Wesa'nın nerede olduğunu ve gözaltına alınma nedenlerini açıklamaya çağırdı.

Eylül 2021'de yeniden açılan okullara yalnızca erkeklerin ve erkek öğretmenlerin girmesine izin verildi.

Taliban tarafından yapılan açıklamada, "Şeriat ve Afgan kültürüne göre kapsamlı bir plan hazırlandıktan" sonra kızların okula dönmesine izin verileceği söylendi. Aralık 2022'de kız öğrencilerin üniversitelere girmesi de yasaklandı.