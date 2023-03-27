Afganistan'da patlama: 2 ölü, 12 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:45
Afganistan'da patlama: 2 ölü, 12 yaralı
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Kabil'de bulunan Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Şiddetli patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemize aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 12 yaralı getirildi. Diğer 2 yaralı ise hastaneye sevk edildiği esnada yolda hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.


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