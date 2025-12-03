Taliban, stadyumda halka açık infaz gerçekleştirdi

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkenin doğusundaki Khost kentinde bir spor stadyumunda halka açık infaz gerçekleştirdi. Yüksek Mahkeme, infaz edilen kişinin bu yıl içinde aynı aileden 13 kişiyi, aralarında çocukların da bulunduğu kurbanları öldürmekten suçlu bulunduğunu açıkladı.

Yerel yetkililere göre, salı günü gerçekleşen infaza on binlerce kişi katıldı. Taliban Yüksek Mahkemesi, bunun 2021’de örgütün yeniden iktidarı ele geçirmesinden bu yana gerçekleştirilen 11. halka açık infaz olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Raportörü Richard Bennett, infazdan önce yaptığı açıklamada uygulamanın durdurulması çağrısında bulunmuş ve “Halka açık infazlar insanlık dışı, zalimane ve uluslararası hukuka aykırıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Taliban yönetimi, ülkeyi yeniden ele geçirdikten sonra katı bir Şeriat yorumunu yürürlüğe koymuş durumda. Bu kapsamda:

Halka açık infazlar,

Halka açık kırbaçlamalar,

Kadın ve kız çocuklarının ortaöğretim ve yükseköğretime erişim yasakları,

Kadınların birçok iş alanından men edilmesi

gibi uygulamalar yeniden hayata geçirildi.

KARAR 3 MAHKEME AŞAMASINDAN GEÇTİ

Taliban Yüksek Mahkemesi’nin açıklamasına göre, ölüm cezası alt mahkeme, temyiz mahkemesi ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı. Nihai karar, Taliban’ın dini lideri Hibetullah Ahundzade tarafından da imzalandı.

Khost polis sözcüsü Mustaghfir Gorbaz, infaz edilen kişinin, suçu işlediği gerekçesiyle mağdur ailenin bir yakını tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti. Gorbaz’ın aktardığına göre, zanlı, Khost vilayetindeki bir eve girerek dokuz çocuk ve anneleri dahil 13 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Mahkeme, kurbanların yakınlarına affetme veya uzlaşma hakkı tanındığını ancak ailenin ölüm cezası talep ettiğini bildirdi.

Taliban, 1990’lı yıllardaki ilk iktidar döneminde de halka açık infazlar, taşlamalar ve kamusal kırbaçlama gibi uygulamalarıyla biliniyordu.