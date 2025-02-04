Taliban yönetiminde 'kadın hakları' krizi: Ülkeden 'kaçtığı' iddia edildi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:34

Güncelleme: 04.02.2025 - 13:34

Afganistan-Pakistan sınırı yakınlarındaki Khost vilayetinde 20 Ocak'ta düzenlenen bir mezuniyet töreninde konuşan Taliban'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Abbas Stanikzai, hükümetin, kız çocuklarının ortaokul ve yüksek öğrenime devam etmesini yasaklamasını eleştirdi.

Stanikzai, “Bunun ne şimdi ne de gelecekte hiçbir mazereti olamaz. Biz 20 milyon insana haksızlık ediyoruz. Muhammed Peygamber zamanında bilginin kapıları hem erkekler hem de kadınlar için açıktı. O kadar önemli kadınlar vardı ki, onların katkılarını anlatmaya kalksam çok uzun zaman alır” dedi.

Bu konuşmanın ve Stanikzai'nin kendisini eleştirdiğine dair haberlerin ardından aliban'ın lideri Molla Heybetullah Akhundzade'nin, Stanikzai'nin tutuklanmasını emrettiği ve Stanikzai'nin Afganistan'ı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesine neden olan bir seyahat yasağı koyduğu iddia edildi.

Stanikzai, yerel medyaya Dubai'ye gittiğini doğruladı, ancak bunun sağlık nedenleriyle olduğunu iddia etti.

TALİBAN'IN KADINLAR HAKKINDA KISITLAMALARI

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkede kadınların çalışmasına ve kız çocuklarının eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti.

Kızların önce ortaokul ve liselerde, Aralık 2022'de ise üniversitelerde eğitim alması engellenmişti. Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alınmıştı.

Ülke genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını da yasaklayan Taliban, daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesine, dizi ve sinema filmlerinde rol almasına yasak getirmişti.

Geçtiğimiz ay Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Afganistan'da kadın ve kız çocuklarına yönelik zulmün insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu gerekçesiyle Akhundzade ve Afganistan başyargıcı hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.