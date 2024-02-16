Taliban'a tepki gösterdi: Sınır kapatma planını eleştirdi

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyomers Haydari, ülkesinin Afganistan sınırını ulusal güvenlik planı kapsamında kapatma planına itiraz eden Taliban'a "Başkaları bize bu konuda itiraz veya sınırlarımız içerisinde ne yapacağımızı dikte edemez" diyerek tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:40
Taliban'a tepki gösterdi: Sınır kapatma planını eleştirdi
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bir törende konuşan Haydari, ülkesinin güvenlik gerekçesiyle Afganistan sınırını kapatma planına tepki gösteren Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid'in sözlerini değerlendirdi.

İran'ın her zaman iyi komşuluğa saygı duyduğunu ve komşu ülkelere tehdit oluşturmadığını söyleyen Haydari, "İstikrarlı güvenlik sağlamak, silahlı kuvvetlerin omuzlarına yüklenen bir görevdir. Bu istikrarlı güvenlik bazen dron veya kameralarla yapılır ve bazen fiziksel olarak ve sınırları kapatarak yapılır" dedi.

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Haydari, "Sınırlarımızı kapatmak istiyoruz ve bu konuda inisiyatifimiz var. Bu, komşu ülkelere haksızlık değil çünkü tüm ülkeler sınırlarını kendi iradeleriyle kapatabilir. Başkaları bize bu konuda itiraz veya sınırlarımız içerisinde ne yapacağımızı dikte edemez" şeklinde konuştu.

Taliban Sözcüsü Mücahid, İran'ın Afganistan sınırını kapatma planına tepki göstererek "İran İslam Cumhuriyeti dahil hiçbir ülke Afganistan'dan korkmamalı. Afganistan bir güvenlik ve istikrar ülkesidir. Güvenliğin olmadığı zamanlar savaş vardı o zaman yapılsaydı bir gerekçesi olurdu ancak şimdi bu tedbirlere gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.


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