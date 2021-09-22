Taliban'dan BM'ye mektup: Genel Kurul görüşmelerine katılmak istiyoruz

Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.

AA
22 Eylül 2021 Çarşamba, 00:22
Taliban'dan BM'ye mektup: Genel Kurul görüşmelerine katılmak istiyoruz
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