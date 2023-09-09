Taliban'dan Pakistan'a çağrı: Torham Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti

Afganistan'da Taliban yönetiminin İslamabad Büyükelçiliği, Pakistan'dan kapatılan Torham Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.

AA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:08
Taliban'dan Pakistan'a çağrı: Torham Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti
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Afganistan'da Taliban yönetiminin İslamabad Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Vekili Serdar Ahmet Şekib'in Pakistanlı makamlarıyla Torham Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Torham Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle yolcu, hasta ve tüccarların sorun yaşadığı ifade edilen açıklamada, sınır kapısının kapalı kalmasının her iki ülkenin de zararına olduğu belirtildi.

Açıklamada, sınır kapısının en kısa sürede açılması talep edildi.

Öte yandan, 6 Eylül'de Pakistan ve Taliban sınır muhafızları arasında yaşanan çatışmanın ardından Torham Sınır Kapısı kapatılmıştı.

Söz konusu kapı, iki ülke arasındaki en önemli sınırlardan biri olma özelliği taşıyor.


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