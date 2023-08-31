450 kilo uyuşturucu çaldı: 'Taliban'ın korkunç sonu

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:41

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:42

Veneuzela'da faaliyet gösteren uyuşturucu çetesi Clan del Cartel, 68 yaşındaki "Taliban" lakaplı Reinaldo Fuentes'i canlı canlı denize attı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, uyuşturucu çetesinin bir grup üyesi, ellerini ve ayaklarını bağladığı Fuentes'i, beline çapa bağlayarak Karayip Deniz'ine bıraktı.

Clan del Cartel için aracılık yapan Fuentes, 450 kilogram ağırlındaki 10 milyon dolarlık (yaklaşık 267 milyon TL) uyuşturucuyu denize attı ve patronlarına sahte bir sahil güvenlik takibi uydutdu. Ancak Fuentes'in planı tutmadı ve patronlarına ispiyonlandı.

Uyuşturucu çetesi patronlarının Fuentes'ten aldığı intikam, sosyal medyada gündem oldu.

Fuentes'in, Orta Doğulu uyuşturucu kaçakçılarıyla yaptığı yasadışı anlaşmalar nedeniyle "Taliban" lakabını aldığı iddia edildi.