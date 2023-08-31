450 kilo uyuşturucu çaldı: 'Taliban'ın korkunç sonu
Kartel, çeteden 450 kilogram uyuşturucu çalan "taliban" lakaplı hırsızı denize attı. Sonu korkunç biten hırsızın denize atılma atılma videosu, sosyal medyada gündem oldu.
Veneuzela'da faaliyet gösteren uyuşturucu çetesi Clan del Cartel, 68 yaşındaki "Taliban" lakaplı Reinaldo Fuentes'i canlı canlı denize attı.
Daily Mail'de yer alan habere göre, uyuşturucu çetesinin bir grup üyesi, ellerini ve ayaklarını bağladığı Fuentes'i, beline çapa bağlayarak Karayip Deniz'ine bıraktı.
Clan del Cartel için aracılık yapan Fuentes, 450 kilogram ağırlındaki 10 milyon dolarlık (yaklaşık 267 milyon TL) uyuşturucuyu denize attı ve patronlarına sahte bir sahil güvenlik takibi uydutdu. Ancak Fuentes'in planı tutmadı ve patronlarına ispiyonlandı.
Uyuşturucu çetesi patronlarının Fuentes'ten aldığı intikam, sosyal medyada gündem oldu.
Fuentes'in, Orta Doğulu uyuşturucu kaçakçılarıyla yaptığı yasadışı anlaşmalar nedeniyle "Taliban" lakabını aldığı iddia edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- Memurun zam oranı belli oldu
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!