Taliban'dan süpriz karar: Kamu güvenliği için kadınları işe aldı
Taliban yönetimi, Afganistan'daki protestoları dağıtmak için İçişleri Bakanlığı'nın kamu güvenliği birimine katılmak üzere kadınları işe aldı.
Afganistan'da Taliban yönetimi, geçici hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı'nın kamu güvenliği birimine katılmak üzere kadınları işe aldı.
Bakanlığa göre şu anda 100 kadın birimde görev yapmak üzere eğitiliyor.
Taliban, görev tanımları hakkında bilgi vermeyerek, kadın biriminin dışarıda kadınların protesto gösterilerine karşı kullanılabileceğini bildirdi.
Kadın hakları aktivisti Muhadisa Amin, söz konusu gelişmeye ilişkin, "Bu, Taliban'ın protestoları ve kadınların bir araya gelmesini engellemek için uyguladığı taktiklerden biridir. Taliban, bunu kadınlara yönelik şiddete karşı (kamuoyunun) tepkisini kontrol altında tutmak için yapıyor" dedi.
PROTESTOLAR DÜZENLENMİŞTİ
Ekim ayının başlarında Badahşan Eyaleti ve Kabil'deki kız üniversite öğrencileri, Taliban'ın bazı kızların başörtüsü takmadıkları için eğitim kurumlarına girmelerini engellemesi ve kız öğrencileri işten çıkarması üzerine protesto gösterisi düzenlemişti.
Taliban yönetimi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik başka kısıtlamalar da getirdi. Kadın ve kız çocukların başörtüsü olmadan yürümelerine ya da arabaya binmelerine izin verilmediği, altıncı sınıftan sonra okula gitmelerine de izin verilmediği biliniyor.
Taliban yönetimi Mart ayında Kabil'deki eğlence parklarında ziyaret saatlerini kadın ve erkekler için ayırmıştı.
Video Haberler
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Tüm Türkiye dikkat! Sakin paniklemeyin
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- Siyasete yakışmayan üslup!
- 'Yer yerinden oynar...'
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt