Taliban'dan süpriz karar: Kamu güvenliği için kadınları işe aldı

01 Kasım 2022 Salı, 13:16

Afganistan'da Taliban yönetimi, geçici hükümete bağlı İçişleri Bakanlığı'nın kamu güvenliği birimine katılmak üzere kadınları işe aldı.

Bakanlığa göre şu anda 100 kadın birimde görev yapmak üzere eğitiliyor.

Taliban, görev tanımları hakkında bilgi vermeyerek, kadın biriminin dışarıda kadınların protesto gösterilerine karşı kullanılabileceğini bildirdi.

Kadın hakları aktivisti Muhadisa Amin, söz konusu gelişmeye ilişkin, "Bu, Taliban'ın protestoları ve kadınların bir araya gelmesini engellemek için uyguladığı taktiklerden biridir. Taliban, bunu kadınlara yönelik şiddete karşı (kamuoyunun) tepkisini kontrol altında tutmak için yapıyor" dedi.

PROTESTOLAR DÜZENLENMİŞTİ

Ekim ayının başlarında Badahşan Eyaleti ve Kabil'deki kız üniversite öğrencileri, Taliban'ın bazı kızların başörtüsü takmadıkları için eğitim kurumlarına girmelerini engellemesi ve kız öğrencileri işten çıkarması üzerine protesto gösterisi düzenlemişti.

Taliban yönetimi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik başka kısıtlamalar da getirdi. Kadın ve kız çocukların başörtüsü olmadan yürümelerine ya da arabaya binmelerine izin verilmediği, altıncı sınıftan sonra okula gitmelerine de izin verilmediği biliniyor.

Taliban yönetimi Mart ayında Kabil'deki eğlence parklarında ziyaret saatlerini kadın ve erkekler için ayırmıştı.