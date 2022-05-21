Taliban'dan yeni yasak: Kadın TV sunucuları yüzlerini örtecek
Afganistan'dan iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, televizyonda sunuculuk yapan kadınların yüzlerini örtmeden yayın yapmasını yasakladı. Kararın 'tavsiye' olduğu belirten yetkililer, 21 Mayıs'a kadar kadın TV sunucularının yüzlerini örtmesini istedi.
Geçen günlerde tüm Afgan kadınlara dışarıda burka takma zorunluluğu getiren Taliban yetkilileri, televizyonda sunuculuk yapan kadınlara da yeni kısıtlama getirdi.
Habertürk'ün Reuters'tan aktardığı haberde, Taliban yetkililerin televizyonda sunuculuk yapan kadınların yayın sırasında yüzlerini örtmesi istediği belirtildi.
TALİBAN: KARAR İYİ KARŞILANACAK
Taliban'ın Ahlak ve Erdem Bakanlığı sözcüsü Akif Mahajar, Reuters'e verdiği demeçte, "Dün medya yetkilileriyle görüştük. Tavsiyemizi çok mutlu bir şekilde kabul ettiler" dedi ve bu kararın Afganlar tarafından iyi karşılanacağını da sözlerine ekledi.
Mahajar, kararı "tavsiye" olarak nitelendirirken, "TV sunucularının ekranda yüzlerini kapatmak için son tarih 21 Mayıs" dedi.
"Tavsiyeye" uymamanın sonuçlarının ne olacağına dair bir soruya ise yanıt vermedi.
Afgan kadınlarının çoğu dini nedenlerle başörtüsü takıyor, ancak Kabil gibi büyük şehirlerde çoğu yüzlerini kapatmıyor. Taliban'ın 1996'dan 2001'e kadar Afganistan yönetiminde olduğu sırada kadınların baştan aşağı mavi burka giymesi zorunluydu.
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