Taliban'ın kurucularından Turabi, uzuv kesme cezalarının devam edeceğini açıkladı!

24 Eylül 2021 Cuma, 15:35

Afganistan'da kontrolü ele geçiren cihatçı Taliban, mahkum ettikleri suçlular için çeşitli infazlara ve belirli uzuvların kesilmesi cezalarına devam edileceğini belirtti. Taliban'ın yöneticilerinden Molla Turabi, infazların daha önce olduğu gibi kamuya açık alanlarda gerçekleştirilmesine gerek duyulmayabileceğini söyledi.

"GÜVENLİK İÇİN GEREKLİ" DİYEREK SAVUNDU!

Turabi, Kabil'de yaptığı açıklamada, "Herkes stadyumdaki cezalar için bizi eleştirdi. Ancak yasalar ve cezaları hakkında hiçbir şey söylemedik. Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söyleyemeyecek. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, "Uzuvların kesilmesi güvenlik için çok gerekli" diyen Turabi, bunun caydırıcı bir etkisi olduğunu iddia etti. Kabinenin cezaları halka açık şekilde uygulayıp uygulamayacağını araştırdığını ve 'bir politika geliştireceğini' belirtti.