Tanığı görme engelliydi: Adalet 12 yıl sonra geldi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:35

Güncelleme: 21.12.2023 - 15:48

ABD'de görme engelli tanığın ifadesi üzerine haksız yere cinayetten yargılanarak hapse mahkum edilen 30 yaşındaki bir kişi, 12 yıl sonra serbest bırakıldı.

CNN'nin haberine göre, avukat Lauren Myerscough-Mueller, düzenlediği basın toplantısında, müvekkili Darien Harris'in Chicago'daki Cook County Hapishanesi'nden salıverildiğini açıkladı.

Avukat Myerscough-Mueller, savcıların, 19 Aralık'ta cinayetle yargılandığı davada verilen 76 yıllık cezanın 12,5 yılını yatan Harris'e yönelik suçlamaları düşürdüğünü söyledi.

Harris, duruşmada 12,5 yıllık mahkumiyetine atıfla "En iyi yıllarımdan bazılarını kaçırdım" ifadelerini kullandı.

Harris'in annesi Nakesha Harris de oğlunun nihayet eve dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Rüyada olduğumu hissediyorum, gerçekmiş gibi gelmiyor. Bu şimdiye kadarki en iyi Noel hediyesi" dedi.

Avukat Myerscough-Mueller, CNN'e verdiği demeçte, Şubat 2022'de verdikleri dilekçeyle delilleri ve anayasa ihlallerini yargıca sunduklarını belirtti.

Dilekçe üzerine yargıç, Harris'in mahkumiyet kararını iptal ederek yeni bir duruşma emri verdi.

Suçlamaların düşürülmesinde, Harris'in suç işlediğine dair tanıklık yapan kişinin görme engelli olmasının yanı sıra avukatlar tarafından sağlanan delillerin kapsamlı şekilde incelenmesinin ardından Harris'in suçlanmasında net ve ikna edici kanıtlar bulunamaması etken oldu.

TUTUKLANDIĞINDA 18 YAŞINDAYDI

Mahkeme kayıtlarına göre, Harris, Haziran 2011'de cinayetten ve bir kişiyi de öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu.

Harris'in, tutuklandığı sırada 18 yaşında olduğunu ve lise mezuniyetine bir hafta kaldığı belirtildi.

Söz konusu görme engelli tanık cinayetten birkaç gün sonra vurulma olayında Harris'i işaret etmişti.