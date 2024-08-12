Tanzanya’da ana muhalefet partisi kıskaca alındı: 400 gözaltı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:31

Güncelleme: 12.08.2024 - 15:31

Tanzanya’da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi’nin (CHADEMA) gençlik kanadı BAVICHA tarafından planlanan bir konferans, huzuru bozabileceği gerekçesiyle yasaklandı.

Tanzanya polisi, konferansın yasaklanmasından saatler sonra ise CHADEMA’nın bazı üst düzey yöneticileri ve çok sayıda destekçisini ülkenin güneybatısında düzenlenecek miting öncesi tutukladı.

Parti Sözcüsü John Mrema, CHADEMA Başkan Yardımcısı Tundu Lissu, partinin Genel Sekreteri John Mnyika Polis tarafından dün akşam saatlerinde tutuklananlar arasında olduğunu duyurdu.

Polis, partinin gençlik kollarının ülke genelindeki gençleri ülkenin güneybatısındaki Mbeya kentinde bir araya gelerek gösteri yapmalarını çağrısında bulunmayı planladığını iddia etti.

İddialarını yalanlayan Sözcü Mrema konferansın Uluslararası Gençlik Günü’nü kutlamak için düzenlendiğini ve CHADEMA Genel Başkanı Freeman Mbowe’nin yanı sıra üst düzey parti yetkililerinin gençlere hitap edeceğini söyleyerek, “Polis tarafından tutuklanan 400’den fazla kişi var" dedi.

Tutuklama kararlarını kınayan Mbowe ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkenin çeşitli noktalarında tutuklanan tüm liderlerimizin, üyelerimizin ve destekçilerimizin koşulsuz ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum” dedi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, selefinin ölümünün ardından Mart 2021’de iktidara gelmesinden bu yana siyasi miting yasağını kaldırmıştı.