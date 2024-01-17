Fas - Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fas, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Tanzanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:15
Fas - Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Walid Regragui yönetimindeki Fas, ilk maçında Adel Amrouche'nin ekibi Tanzanya ile karşı karşıya gelecek.

FAS - TANZANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndeki Laurent Pokou Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

FAS - TANZANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.


Fas Tanzanya Afrika Uluslar Kupası

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