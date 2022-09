Tarihi romanlarıyla bilinen yazar Hilary Mantel 70 yaşında hayatını kaybetti

23 Eylül 2022 Cuma, 17:42

BBC

İngiliz yazar Hilary Mantel'in 70 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Mantel, Thomas Cromwell Üçlemesi'nin ilk kitabı Kurtlar Hanedanı (Wolf Hall) ile 2009 yılında ve serinin ikinci kitabı Ölüleri Getirin (Bring Up the Bodies) ile 2012 yılında olmak üzere iki kez Booker Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yayıncısı Harper Collins yaptığı açıklamada, "Sevgili yazarımız Hilary Mantel'in ölümüyle kalbimiz kırıldı. Dualarımız dostları, ailesi ve özellikle de eşi Gerald'la birlikte" ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Bu korkunç bir kayıp ve bize bıraktığı müthiş eserler için sadece minnettar olabiliriz" denildi.

Hilary Mantel'in ailesi ve dostlarının yanında "aniden ama huzur içinde" hayatını kaybettiği belirtildi.

Kurtlar Hanedanı, Thomas Cromwell'in 8. Henry'nin dönemindeki yükselişini kurgusal bir dille anlatıyordu.

Serinin üçüncü ve son kitabı Ayna ve Işık (The Mirror and the Light) 2020 yılında basılmış ve Booker Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Thomas Cromwell Üçlemesi dünya genelinde beş milyondan fazla satmış ve 41 dile çevrilmişti.

https://twitter.com/jk_rowling/status/1573262765913178113?s=20&t=25nyBjl5O60GCJbJLY4Qeg

"Bir dahiyi kaybettik"

Harry Potter kitaplarının yazarı JK Rowling, Hilary Mantel'in ölümünün ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir dahiyi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Gazeteci-yazar Caitlin Moran, "Hilary Mantel'in zihni dünya üzerindeki en güçlü ve sihirli makinelerden biriydi. Bu kadar çok eser bıraktığı için şanslıyız ama böyle muhteşem bir şeyi kaybettiğimiz için kahroluyoruz" dedi.

B?ooker ödüllü yazar Bernardine Evaristo da "Yanı başımızda bu kadar büyük bir yetenek olduğu için çok şanslıydık. Kendisiyle birkaç kez görüşme fırsatım olmuştu ve her zaman çok sıcak, ayakları yere basan, samimi biriydi" diye konuştu.

PA Media

"Kainatın benim hayal gücümle sınırlı olduğunu sanmıyorum"

1952 yılında Derbyshire'da doğan Hilary Mantel, London School of Economics ve Sheffield Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almıştı.

Botswana ve Suudi Arabistan'da bir süre yaşadıktan sonra 1980'li yılların ortalarında İngiltere'ye geri dönmüştü.

1972 yılında jeolog Gerald McEwan'le dünya evine girmiş, çift bir süre sonra boşanmış, ancak kısa süre sonra yeniden evlenmişti.

Hilary Mantel, Margaret Thatcher'ın Suikasti (The Assassination of Margaret Thatcher), Vacant Possession, Every Day is Mother's Day ve anılarını derlediği Giving up the Ghost da dahil olmak üzere 17 kitaba imza atmıştı.

2014 yılında edebiyata yaptığı katkılardan ötürü kendisine asalet unvanı verilmişti.

Yıllarca ağır bir endometriyoz rahatsızlığından muzdarip olan Hilary Mantel ameliyat geçirmiş, 20'li yaşlarında menopoza girmiş ve çocuk sahibi olmamıştı.

Financial Times gazetesine bu ay verdiği mülakatta ölümden sonra yaşama inanıp inanmadığı yönündeki bir soruya "İnanıyorum, ama nasıl bir şey olduğunu hayal edemiyorum" yanıtını vermiş ve şöyle devam etmişti:

"Ama kainatın benim hayal gücümle sınırlı olduğunu hiç sanmıyorum."