Tarihi sarayda direk dansı yapan kadınlara hapis cezası

Facebook’ta paylaşılan görüntülerde, kadınların sarayın kemerli bölümlerinde kurulu bir direk üzerinde dans ettiği görüldü.

Görgü tanıklarına göre olay, gece saatlerinde Korfu Belediye Galerisi'nin hemen dışında yaşandı. Aynı videoda diğer kadınların da sıraya girip dans eden arkadaşlarını alkışladığı görüldü.

Yunan basınına göre, söz konusu kadınlar Korfu’ya iki haftalık bir eğitim programı kapsamında geldiler. Bir direk dansı okuluna bağlı oldukları ve yapılan çekimin kişisel portföyleri için olduğu belirtildi.

Korfu Kültürden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Vousolinos, olay sonrası yaptığı açıklamada, saray ve çevresinde profesyonel çekimler için resmi izin alınması gerektiğini söyledi.

Vousolinos, “Herhangi bir başvuru yapılmadı. Zaten böyle bir çekime izin vermezdik” dedi.

“YASAK LEHVASI YOKTU”

Tutuklanan kadınların avukatı Gerasimos Grammenos, müvekkillerinin tarihi yapıda fotoğraf çekiminin yasak olduğunu bilmediklerini belirtti.

Grammenos, “Alan halka açık. Herhangi bir yasaklama tabelesi yok. Kadınlar, çekimin sorunsuz olacağını söyleyen yerel bir profesyonel fotoğrafçıya güvendiler” diye konuştu.

Beş kadın, hafta sonunda çıkarıldıkları mahkemede ifade verdi.

Mahkeme, iki kadını suçlu bulurken diğer üç kadını suçsuz buldu. Korfu Ceza Mahkemesi, bu iki dansçıya 6 ay hapis cezası verdi. Ceza, 3 yıl süreyle ertelendi ve ikilinin 200 Euro mahkeme masrafını da ödemelerine karar verildi.

Duruşma sonrası adliye çıkışında konuşan ve beraat eden üç dansçı, özür dileyerek şu açıklamayı yaptı:

“Amacımız asla bu anıtı küçük düşürmek değildi. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür diliyoruz. Yunan adaleti sayesinde kendimizi ifade etme şansı bulduk.”

KÜLTÜR BAKANLIĞI VE MÜZE DAVA AÇMIŞTI

Tepki çeken direk dansı görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmış, özellikle Korfu halkı ve tarihçiler duruma sert tepki göstermişti.

Olayın ardından Yunanistan Kültür Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak hem Korfu Belediyesi’nin hem de Asya Sanatları Müzesi’nin “sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu” açıklamıştı.