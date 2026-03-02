Tarihte bir ilk: Melania Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına başkanlık edecek olan Melania Trump, bugün New York’taki BM Genel Merkezi’ne geldi.

ABD’nin mart ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralmasıyla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ı 2 Mart’ta (bugün) gerçekleştirilecek BMGK oturumuna başkanlık edeceği duyurulmuştu.

Melania Trump’ın ofisinden yapılan açıklamada, konsey üyelerinin eğitim, teknoloji, barış ve güvenlik konularını ele alacağı toplantıya görevdeki bir ABD First Lady’sinin başkanlık etmesinin bir ilk olacağı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

BİR FİRST LADY’NİN GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEĞİ İLK OTURUM

Melania Trump’ın BMGK oturumuna başkanlık etmesinin BM tarihinde bir benzeri olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Dujarric, kurum kayıtlarına göre bunun bir First Lady’nin Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edeceği ilk oturum olacağını doğruladı.