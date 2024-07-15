Taş ocağında bulunan 42 ceset, seri katili ele verdi: 'Çuvallar içinde ceset parçaları…'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:36

Güncelleme: 15.07.2024 - 15:36

Nairobi’de bir taş ocağında 42 kadın cesedinin bulunmasıyla, katil zanlısı tutuklandı. Sorgu esnasında suçunu itiraf eden zanlının, öldürdüp taş ocağına attığı cesetlerin arasında eşi de vardı.

Polis, başkentin güneyindeki Mukuru mahallesindeki taş ocağı yakınlarında yaşayan 33 yaşındaki Collins Jumaisi'yi, Pazartesi günü erken saatlerde cinayet işlediği şüphesiyle tutukladı.

‘PSİKOPAT BİR SERİ KATİL’

Emniyet müdürü vekili Douglas Kanja Kiroço, taş ocağından şimdiye kadar dokuz cesedin çıkarıldığını söyledi.

Adli Soruşturmalar Müdürlüğü Başkanı Emin Muhammed, "İnsan hayatına saygısı olmayan psikopat bir seri katille karşı karşıya olduğumuz açıkça ortada" sözleriyle öfkesini dile getirdi.

Muhammed, bugün tutuklanan Jumaisi'nin 42 kadını tuzağa düşürüp öldürdüğünü ve cesetlerini taş ocağına attığını itiraf ettiğini söyledi.

Muhammed’in televizyonda yayınlanan açıklamasında, ‘Jumaisi'nin ilk kurbanının eşi olduğunu’ ve ‘2022 yılından günümüze kadar uzanan cinayetlerinin en yenisinin 11 Temmuz'da işlendiğini’ söyledi.

KAYBOLAN PROTESTOCULAR MI?

Polis, Jumaisi'nin evinde birkaç cep telefonu, kimlik kartları, sanayi tipi lastik eldivenler, koli bandı ruloları ve kurbanlarını sarmak için kullandığın bir çok çuval buldu. Bunların yanında, kan ve doku izleriyle kaplı bir pala da bulundu.

Birçoğu parçalanmış olan insan kalıntılarının hafta sonu taş ocağından çıkarılmasını izlemek üzere toplanan büyük kalabalıktan bazıları, polisle çatışmaya girdi.

Kalabalık, cesetlerden bazılarının Kenya’daki protestolar esnasında kaybolan protestoculara ait olduğu iddiası sebebiyle öfkeye kapıldı.

Polis, şu ana kadar bulunan cesetlerle, kaybolan protestocular arasında bir bağlantı kurmadı.

KARIŞIKLIK SÜRECİNDE SORUŞTURMA

Bir hükümet sözcüsü yetkililerin, ölenlerin kimliklerini belirlemek için numuneleri analiz ettiğini ve soruşturmaların devam ettiğini sosyal medya sitesi X’ten duyurdu.

Mukuru Toplum Adalet Merkezi’nin haklar grubundan bir aktivist, kalıntıların çoğunun çürümüş olduğunu ve bunun da bir süredir orada olduklarını gösterdiğini söyledi.

Protestolar ve artan suç oranlarıyla boğuşan Kenya’da, Kenya polis şefi Japhet Koome geçen cuma istifa etti.