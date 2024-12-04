Taşıyıcı annelik yapan 13 kadına hapis cezası

Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:24

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:24

Başkent Phnom Penh'den sonra Kamboçya'nın ikinci en kalabalık eyaleti olan Kandal'da eyalet mahkemesi, hepsi Filipinli olan kadınların, bebeklerini yabancı müşterilere satmayı planladıkları için "sınır ötesi transfer için bir kişiyi satmak, satın almak veya takas etmekten" suçlu bulunmalarına karar verdi.

Her bir cezanın iki yılı askıya alındı, yani kadınlar başka bir suçtan suçlu bulunmadıkça cezalarını çekmek zorunda kalmayacaklar. Ceza, polisin Eylül ayı sonlarında başkent Phnom Penh yakınlarındaki Kandal eyaletinde bir villaya yaptığı baskında 20 Filipinli ve 4 Vietnamlı kadını bulmasının ardından geldi.

Kadınlardan hamile olmayanlar sınır dışı edildi ve geriye mahkum edilen 13 kadın kaldı. Kadınlar o sırada bir hastanede bakım altına alınmış, ancak yetkililer tarafından doğum yaptıktan sonra yargılanacakları konusunda uyarılmışlardı.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Ekim ayında yaptığı açıklamada, şebekedeki elebaşlarının kimliğini tespit edemediklerini ancak hamile kadınların elebaşlarının kurbanı olmak yerine organizatörlerle birlikte komplo kurduklarına inandıklarını belirtti.

Bakanlık, kadınların karara itiraz edebileceklerini açıkladı.

Kamboçya gibi gelişmekte olan ülkeler, taşıyıcı annelik hizmetlerinin ABD ve Avustralya'ya kıyasla maliyetlerin çok daha düşük olması nedeniyle taşıyıcı annelik için popüler bir ülke haline geldi. Kamboçya, 2016 yılında yasalarını ticari taşıyıcı anneliği yasaklayacak şekilde güncelledi.