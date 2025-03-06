Tatbikat sırasında skandal: Bombalar yerleşim bölgesine düştü
Güney Kore Hava Kuvvetleri, tatbikat sırasında KF-16 savaş uçağından yanlışlıkla atılan 8 adet MK-82 tipi bombanın yerleşim bölgesine isabet ettiğini duyurarak, "Hasardan dolayı üzgünüz" açıklamasında bulundu. 4’ü ağır 7 kişinin yaralanmasına ve çok sayıda yapıda hasar oluşmasına neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla 8 bombanın atıldığı kazada detaylar netleşiyor.
Askeri yetkililer ve itfaiye yetkilileri kazaya 2 adet KF-16 savaş uçağının neden olduğunu belirtirken, yaralı sayısının ise 15’e yükseldiği aktardı.
Yetkililer yaralıların arasında 2 asker ve 2 yabancı uyruklunun da bulunduğunu, hiçbir yaralının hayati tehlikesinin olmadığını, ancak yaralı sayısının artabileceğini vurguladı.
Bölgedeki yaklaşık 50 sakin bir belediye binasına tahliye edilirken, 1 kilise ve 7 binanın da hasar gördüğü öğrenildi.
Güney Kore Hava Kuvvetleri’nden yapılan ilk açıklamada, bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığı belirtilerek, "Bugün saat 10.04 civarında Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde atılan 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür" ifadeleri kullanılmıştı.
"Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denilen açıklamada, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" ifadelerine yer verilmişti.
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