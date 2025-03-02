Kore Savaşı'nda dondurma yiyen Mehmetçiğin görüntüsü ailesine ulaştı

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Aile ile görüştükten sonra askerin Kore Gazisi Davut Acar olduğunu teyit eden Onur, elindeki bilgileri ve görüntüleri gazinin Kanada'da yaşayan oğlu Yaşar ile torunu Onur Acar'a ulaştırdı.

Belge ve görüntülerin ateşkesin ardından 1953'teki esir takası sırasında ve sonrasında kayda alındığını belirten Onur, "Görüntülerde üç yıl süren esaret boyunca açlık, soğuk ve hastalıkla mücadele eden askerlerimizin özgürlüklerine kavuştukları o ilk anda yaşadıkları mutluluğu yüzlerinden ve gözlerinden okuyabiliyorsunuz" ifadesini kullandı.