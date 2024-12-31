Tatil aşkı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:28

Güncelleme: 31.12.2024 - 14:28

Dubai'de 17 yaşındaki bir kızla yaşadığı tatil aşkı nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırılan İngiliz genç, BAE'li güvenlik yetkililerine teslim oldu.

18 yaşındaki Marcus Fakana, Dubai'de tatildeyken 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu.

Fakana'nın, şu anda 18 yaşında olan kızla Eylül ayında her ikisi de aileleriyle tatildeyken gizli bir aşk yaşamaya başladığı belirtildi.

Fakana'yı davası boyunca temsil eden İngiltere merkezli kampanya grubu ve yardım kuruluşu “Detained in Dubai” adlı kampanya grubuna göre, İngiltere'ye döndükten sonra resimleri ve sohbetleri gören kızın annesinin, ilişkiyi Dubai polisine bildirdiği ve polisin de Fakana'yı otelinde tutukladığı iddia ediliyor.

“Detained in Dubai”ye göre, Fakana Dubai'deki Al Awir cezaevine teslim oldu.

Fakana, “Mücadelem boyunca bana destek olan herkese teşekkür ederim. Uzun bir mücadele oldu ama Rabbim ve kurtarıcım İsa Mesih bana rehberlik ederken hiçbir şey zor değil. Bana bağışta bulunarak yardım eden tüm insanlara ve beni destekleyen inançlı aileme minnettarım” dedi.

KIZIN KENDİSİNDEN KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SAVUNDU

Tanıştıklarında kızın kendisinden küçük olduğunu bilmediğini iddia eden Fakana, şunları söyledi:

“Birlikte harika zaman geçirdik. Birbirimizden gerçekten hoşlanıyorduk ama o ailesine karşı ketumdu çünkü onlar çok katıydı. Benim ailem ilişkimizi biliyordu ama o kendi ailesine söyleyemiyordu. Onlara bir erkekle görüşeceğini söylemeden benimle buluşmak zorundaydı. O gittiğinde, eve döndüğümde onu tekrar görmek için sabırsızlanıyordum. Sonra aniden polis otelimizin kapısını çaldı. Beni sorgulamak için içeri alacaklarını söylediler ama nedenini söylemediler. Ne için olduğunu tahmin edemiyordum. Ben korkmuştum ve ailem de dehşete düşmüştü”.

Fakana, İngiliz hükümetine ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum'a evine dönmesine izin verilmesi ve hapse girmemesi için çağrıda bulundu.

İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nden bir sözcü, “BAE'deki bir İngiliz'i destekliyoruz ve ailesiyle temas halindeyiz” açıklamasında bulundu.

Dubai'de bir yetişkin, 18 yaşından küçük biriyle cinsel ilişkiye girerse, reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmekten yargılanabilir.