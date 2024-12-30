800 bin liralık vurgun! Dubai çikolatası üreticisi 'sahte dekontla' dolandırıldı

Isparta’da Dubai çikolata üreticisi A.A., sahte dekontla 800 bin lira dolandırıldı. Olayla ilgili İstanbul’da gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

800 bin liralık vurgun! Dubai çikolatası üreticisi 'sahte dekontla' dolandırıldı
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:04

Isparta’da çikolata üreticisi olan A.A., İstanbul’dan kendisini arayan şahıslardan 800 bin lira değerinde Dubai çikolatası siparişi aldı.

A.A., nakliye firması aracılığıyla hazırladığı siparişi, İstanbul’daki şahıslara ulaştırdı. Sipariş karşılığında kendisine 800 bin liranın ödendiğine dair gönderilen dekontun sahte olduğunu anlayan A.A., polise şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kurulan koordine sonrasında Dubai çikolatalarını başka bir şahsa satmaya çalışan 3 şüpheli Bayrampaşa’da suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Dubai çikolataları üreticiye teslim edildi.


Etiketler: #Isparta #Dubai çikolatası #dolandırıcılık #dolandırıcı

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