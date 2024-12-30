Dubai çikolatasına rakip 'Kapadokya çikolatası'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:10

Güncelleme: 30.12.2024 - 12:10

Kapadokya Turizm Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni Kardelen Yıldız ve öğrencileri, 'Almanya’dan gelirken çikolata getiriliyor, neden ülkemizden gidilirken bir çikolata götürülmesin' düşüncesiyle yola çıktı.



Öğrenciler içinde bal kabağı, kabak çekirdeği, tahin, çıtır kadayıf gibi Nevşehir'e ait coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğu çikolata üretti. Yeni teknikler kullanarak yöresel ürünleri ürettikleri çikolataya koyan öğrenciler, çikolataya 'Kapadokya çikolatası' adını verdi ve patent alma sürecini de başlattı.





KAPADOKYA’YA ÖZGÜ BİR ÇİKOLATA ÜRETTİLER

Kardelen Yıldız ise süreci anlatarak, "Öğrencilerimle beraber 'Almanya’dan gelirken çikolata getiriliyor neden ülkemizden gidilirken bir çikolata götürülmesin ve üreteceğimiz bu çikolata birçok ürünü içerisinde barındırsın' dedik. Bu şekilde Kapadokya’ya özgü coğrafi işareti olan, burada yetişmiş ürünleri de içinde barındıran bir çikolata ürettik. Çikolatamızda 'Fildişi kuvertür' kullandık. Kapadokya’ya özgü coğrafi işaretli ürünlerden, özel çömleklerde mayalanarak yapılan köftürü kullandık. Kabak çekirdeği ve bal kabağı kullandık. Daha sonra dolgusunda kadayıf ve tahinde kullandığımız bir çikolata geliştirdik. Bu süreçte öğrencilere, bölgenin değerlerini ve gastronomi zenginliklerini, modern ve füzyon tekniklerle nasıl buluşturabileceklerini uygulamalı olarak öğretme fırsatı sunduk. Yeni tekniklerle coğrafi ve yöresel ürünlerimizi nasıl mutfağımızda kullanabileceğimizi de göstermiş olduk” diye konuştu.





"KURSTA BİR ÇİKOLATA YAPMAYI KARARLAŞTIRDIK"

Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 12'nci sınıf öğrencisi Enes Şahin de şöyle konuştu:

"Okulumuzda bir kurs açıldı ve bu kursta bir çikolata yapmayı kararlaştırdık. Bunları deneyerek, demo yaparak hazırlamaya karar verdik. İçinde coğrafi işaretli ürünlerimizin de yer aldığı çikolata üretmeyi başardık. Okul müdürümüze ve öğretmenlerimize bu kursu açtıkları ve bize destek oldukları için teşekkür ediyoruz."