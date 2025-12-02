Tatilde hayatını kaybetti: Kalbinin 'çalındığı' ortaya çıktı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ailesiyle tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden 76 yaşındaki Michael Graley'nin kalbi çalındı. İngiltere basınında yer alan haberlerde, Graley'nin tatil sırasında ayağındaki uyuşma nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yaklaşık 10 dakika sonra ailesine öldüğü haberinin verildiği ifade edildi.

Graley'nin ölümünün ardından ailesinin otopsi sonrası cenazeyi İngiltere'ye sevk ettirdiği fakat belgelerde ölüm nedenin belirtilmediği aktarılan haberlerde, Graley'e İngiltere'deki Rochdale Adli Tıp Kurumu'nda ikinci bir otopsi yapıldığı ve kalbinin çalındığının ortaya çıktığı ifade edildi.

Graley'in eşi Yvonne Graley, İngiliz basınına verdiği röportajda, eşinin kalbinin GKRY'de biri tarafından çıkarıldığını ve ölüm nedeninin bu yüzden belirlenemediğini ifade etti. Graley'in eşi Yvonne, eşinin kalbinin alındığı ve nerede olduğu konusunda kendilerine bilgi verilmediğini belirterek, durumu öğrendiğinde şoke olduğunu belirtti.

Graley ailesi, olayın ardından GKRY makamlarına ulaşarak kalbin nerede olduğuna dair bilgi isterken, GKRY polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.