Tayland-Kamboçya arasında ipler koptu: Müzakereler durduruldu

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, başkent Bangkok’ta bulunan Hükümet Konağı’nda yaptığı açıklamada, Tayland-Kamboçya sınırında yaşanan son çatışmaların müzakerelerle çözülemeyeceğini söyledi.

Anutin, Tayland ordusunun verdiği askeri karşılığın bir “mesaj” değil, ülkenin egemenliğini korumaya yönelik net bir yanıt olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Verdiğimiz karşılık bir sinyal değil. Bu yanıt, Tayland’ın egemenliğinin tehdit edilemeyeceğini açıkça göstermek için verildi.”

Çatışmaların nasıl sona ereceğine ilişkin soruya da sert yanıt veren Anutin, şu sözlerle Tayland’ın tavrını ortaya koydu:

“Bundan sonra hiçbir tür müzakere olmayacak. Eğer çatışmalar duracaksa, bu ancak Kamboçya’nın Tayland’ın belirlediği yol haritasına uymasıyla mümkün olur.”

“ORDUNUN PLANI HAZIR”

Askeri operasyonların kesin bir sonuca ulaşıncaya kadar sürdürülüp sürdürülmeyeceği sorusuna ise Anutin, silahlı kuvvetlerin kendi operasyon planlarının bulunduğunu söyledi. Önceliklerinin Tayland’ın egemenliğini, onurunu ve halkın güvenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Gerilimin ne kadar sürede kontrol altına alınacağı yönündeki soruya ise net bir zaman çizelgesi vermekten kaçınan Anutin, bunun tamamen askeri strateji meselesi olduğunu ifade etti:

“Bu tür bilgileri açıklamak ülke için iyi olmaz. Savaş, savunma ve hazırlık konularında birçok şeyin kesinlikle gizli kalması gerekir.”

ORTAK BİLDİRGEYİ REDDETTİ

Anutin’e, Tayland ile Kamboçya arasında Malezya’da imzalanan ortak bildiri de soruldu. Bu belgenin halen geçerli olup olmadığı yönündeki soruya Anutin kısa ve net yanıt verdi:

“Hayır. Hatırlamıyorum.”

Bu sözler, Tayland yönetiminin önceki diplomatik mutabakatları artık tanımadığını açık şekilde ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesindeki "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Winthai, çatışmada bir Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kamboçya merkezli Khmer Times'ın haberine göre de Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı bildirilmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savunmuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.