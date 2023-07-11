Tayland'da üst yol inşaatı çöktü: 2 ölü, 13 yaralı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaatı devam eden 500 metrelik blok halindeki üst otoyolun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Tayland’ın başkenti Bangkok’un Lad Krabang bölgesinde bugün akşam saatlerinde üst yol bağlantı inşaatında 500 metrelik blok aniden çöktü.
Olay anında alt yoldan geçen araçlardan bazıları beton bloğun altında kalırken, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin kazanın yaşandığı inşaatta sorumlu mühendis olduğu öğrenildi. Yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırılırken, çökmenin yaşandığı yol inceleme için tamamen trafiğe kapatıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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