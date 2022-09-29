Tayland'da 500 yıllık mazisi olan tapınak çöktü!
Tayland'ın Chiang Mai şehrinde etkili olan şiddetli yağışlara ve rüzgara dayanamayan 500 yıllık tarihi bir tapınağın bir kısmında çökme yaşandı.
Şiddetli bir muson sezonu geçiren Tayland’ın Chiang Mai’de öğle saatlerinde Wat Srisuphan Silver adlı 500 yıllık tarihi tapınağın pagodasının bir kısmı çöktü.
Gece yaşanan fırtına sonrası görevli keşişlerin tapınağın pagoda binasında çatlak olduğunu bildirmesi üzerine tapınak çevresinde güvenlik önlemi alınırken, muhtemel bir facianın önüne geçilmiş oldu.
Saatler içinde büyüyen çatlağın açılması sonucu tapınak pagodası ortadan ikiye ayrılırken, çok sayıda kişinin muhtemel çökmeyi izlemek için tapınağın çevresinde olduğu görüldü.
Tayland Meteoroloji Departmanı, olayın yaşandığı Chiang Mai şehri için 29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Nuro Tayfunu’nun etkilerinin görüleceğini bildirmiş ve şiddetli fırtına uyarısı vermişti.
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