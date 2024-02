ABD Başkanı Biden'dan 'lazer'li paylaşım

Merakla beklenen "Super Bowl" (Amerikan futbolu ligi şampiyonluk maçı) 11 Şubat Pazar günü TSİ 02.30'da başladı. ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesini, San Francisco 49ers'ı 25-22 yenen Kansas City Chiefs kazandı.

Müsabakanın sona ermesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından tuhaf bir paylaşımda bulundu.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE