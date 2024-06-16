Tayland'da roket festivalinde facia: Çok sayıda yaralı var!

Tayland’da düzenlenen yerel bir roket festivalde ev yapımı roketlerden birinin seyircilerin bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu en az 15 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 19:32
Tayland'da roket festivalinde facia: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news

Tayland’ın Roi Et eyaletinde yerel halk tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen roket festivalinde facia yaşandı.

Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda, fırlatma esnasında yaşanan teknik arıza sonucu 2 metrelik roket kontrolden çıkarak gösteriyi izleyen seyircilerin bulunduğu alana düştü.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada 4’ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Olay anları gösteriyi izleyen bazı katılımcılar tarafından kayda alınırken, görüntülerde fırlatma rampasında tutukluk yapan roketin daha sonra kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tayland haberleri

İlgili Haberler

Arkadaşı Tayland'dan getirdi, Adana'da üretime başladı! Gören bir daha bakıyor...

Arkadaşı Tayland'dan getirdi, Adana'da üretime başladı! Gören bir daha bakıyor...
Milletler Ligi'nin 3. haftası başlıyor! İlk rakip Tayland...

Milletler Ligi'nin 3. haftası başlıyor! İlk rakip Tayland...
Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler