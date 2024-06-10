Milletler Ligi'nin 3. haftası başlıyor! İlk rakip Tayland...

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) 3. etabı Hong Kong'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'daki ilk maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:57
Milletler Ligi'nin 3. haftası başlıyor! İlk rakip Tayland...
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Kadınlarda VNL'nin 3. haftası salı günü Hong Kong’da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın ilk maçında 12 Haziran Çarşamba günü Tayland’la karşı karşıya gelecek.

Voleybol Milletler Ligi’nde 3. hafta maçları salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Hong Kong’daki etabın ilk maçı salı günü ABD ile Fransa arasında yapılacak. Filenin Sultanları bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya’yla karşılaşacak. Müsabakalar Hong Kong Coliseum’da oynanacak.

Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ay-yıldızlılar, ABD etabındaki 4 maçını da kazanmayı başardı. Milliler, ligde 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları’nın oynayacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar

12.00 Türkiye-Brezilya


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