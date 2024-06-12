Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Tayland ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 12:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:27
Türkiye - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilecek VNL'nin 3. hafta mücadelesinde ilk maçını bugün Tayland ile yapacak.

TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Hong Kong Coliseum'da oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", organizasyonda 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

Maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya


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