Alanya'da Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yalnız yaşayan 63 yaşındaki Ukraynalı kadın, evinin balkonunda ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 15:46
Alanya'da Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu
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Ukrayna vatandaşı Olena Smith'in Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinden uzun süre çıkmaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MUTFAK BALKONUNDA BULUNDU

Adrese yönlendirilen jandarma ekibi, çilingir yardımıyla girdiği evde Smith'i, mutfak balkonunda hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ukraynalı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın evde yaptığı incelemenin ardından kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Adli Tıp Kurumu Alanya Ukrayna

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