Çin'de anaokulunda katliam: Ölü ve yaralılar var

Çin'in Guangdong eyaletinin güneyindeki Lianjiang şehrinin Hengshan kasabasında bir anaokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda altı kişi öldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:24
Çin'de anaokulunda katliam: Ölü ve yaralılar var
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Çin'in güneyindeki bir anaokulunda sabah erken saatlerde meydana gelen bıçaklı saldırıda altı kişi öldü, bir kişi yaralandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre olay, Guangdong eyaletinin güneyindeki Lianjiang şehrinin Hengshan kasabasında meydana geldi.

Saldırı ile ilgili olarak 25 yaşında bir adamın gözaltına alındığı belirtildi.

AFP'nin yerel bir hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre hayatını kaybedenler arasında bir öğretmen, iki ebeveyn ve üç çocuk bulunuyor.


Çin bıçaklı saldırı anaokulu

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