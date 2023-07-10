Çin'de anaokulunda katliam: Ölü ve yaralılar var
Çin'in Guangdong eyaletinin güneyindeki Lianjiang şehrinin Hengshan kasabasında bir anaokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda altı kişi öldü.
Çin'in güneyindeki bir anaokulunda sabah erken saatlerde meydana gelen bıçaklı saldırıda altı kişi öldü, bir kişi yaralandı.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre olay, Guangdong eyaletinin güneyindeki Lianjiang şehrinin Hengshan kasabasında meydana geldi.
Warning!— ?????? (@__Inty__) July 10, 2023
BREAKING: Another horrific slashing of kindergarten children in China! A knife attack at a kindergarten in Guangdong province .
killer is a 25-year-old Chinese.
happened at 07:40am on Monday
a teacher, two parents and three children deadpic.twitter.com/RFEG4p0Wd2
Saldırı ile ilgili olarak 25 yaşında bir adamın gözaltına alındığı belirtildi.
AFP'nin yerel bir hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre hayatını kaybedenler arasında bir öğretmen, iki ebeveyn ve üç çocuk bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müslüman o haçı giyemez'
- Bakan Koca açıkladı
- Yargıcın başına gelmeyen kalmadı
- Hande Yener konseri iptal edildi
- Yargıtay'dan emsal ‘kira artış’ kararı
- Para işiyle memleket işi birbirine karıştı
- Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu
- Sigaraya büyük zam!
- Başpehlivan belli oldu!
- Türkiye'nin kuzeyini sağanak esir aldı!