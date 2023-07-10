Çin'de anaokulunda katliam: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:24

Güncelleme: 10.07.2023 - 09:39

Çin'in güneyindeki bir anaokulunda sabah erken saatlerde meydana gelen bıçaklı saldırıda altı kişi öldü, bir kişi yaralandı.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre olay, Guangdong eyaletinin güneyindeki Lianjiang şehrinin Hengshan kasabasında meydana geldi.

Warning!



BREAKING: Another horrific slashing of kindergarten children in China! A knife attack at a kindergarten in Guangdong province .



killer is a 25-year-old Chinese.



happened at 07:40am on Monday



a teacher, two parents and three children deadpic.twitter.com/RFEG4p0Wd2 — ?????? (@__Inty__) July 10, 2023

Saldırı ile ilgili olarak 25 yaşında bir adamın gözaltına alındığı belirtildi.

AFP'nin yerel bir hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre hayatını kaybedenler arasında bir öğretmen, iki ebeveyn ve üç çocuk bulunuyor.