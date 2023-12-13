Taylor Swift tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesiyle Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift'in 'Eras' turnesi, "tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesi" olarak Guinness Dünya Rekoru kitabına girdi. Şarkıcının bir dizi konserinin toplam hasılatı 1 milyar doları aştı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.12.2023 - 14:26
Taylor Swift tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesiyle Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi
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Mart 2023'te başlayan ve toplam 151 konserin ardından gelecek yıl Aralık ayında sona erecek olan turnenin şimdiden 1,04 milyar dolar kazandırdığını bildirdi.

Pollstar'a göre, turne boyunca 4,3 milyon bilet satıldı ve turne tamamlandığında şarkıcının yaklaşık 2 milyar dolar hasılat kazandıracağı tahmin ediliyor.

Öte yandan konserlerin yanı sıra turne boyunca satılan tişört gibi ticari ürünlerin de yaklaşık 200 milyon dolar gelir getirdiği belirtildi.

ELTON JOHN'UN REKORUNU KIRDI

Ünlü şarkıcı aynı zamanda, Elton John'un bu yıl 328 konser ile yakaladığı 939 milyon dolar gelir getiren Veda turnesinin rekorunu da geride bırakmış oldu.

Swift'in turnesi, bu yılın en çok kazanan iki turnesi olan Bruce Springsteen ve Beyonce turnelerinin toplamından daha fazla para kazandırdı.


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