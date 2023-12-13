Taylor Swift tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesiyle Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi
Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift'in 'Eras' turnesi, "tüm zamanların en yüksek hasılatlı turnesi" olarak Guinness Dünya Rekoru kitabına girdi. Şarkıcının bir dizi konserinin toplam hasılatı 1 milyar doları aştı.
Mart 2023'te başlayan ve toplam 151 konserin ardından gelecek yıl Aralık ayında sona erecek olan turnenin şimdiden 1,04 milyar dolar kazandırdığını bildirdi.
Pollstar'a göre, turne boyunca 4,3 milyon bilet satıldı ve turne tamamlandığında şarkıcının yaklaşık 2 milyar dolar hasılat kazandıracağı tahmin ediliyor.
Öte yandan konserlerin yanı sıra turne boyunca satılan tişört gibi ticari ürünlerin de yaklaşık 200 milyon dolar gelir getirdiği belirtildi.
ELTON JOHN'UN REKORUNU KIRDI
Ünlü şarkıcı aynı zamanda, Elton John'un bu yıl 328 konser ile yakaladığı 939 milyon dolar gelir getiren Veda turnesinin rekorunu da geride bırakmış oldu.
Swift'in turnesi, bu yılın en çok kazanan iki turnesi olan Bruce Springsteen ve Beyonce turnelerinin toplamından daha fazla para kazandırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- AKP'den 'Allah'ın gazabı'na açıklama!
- Akşener istedi, İYİ Partili Özkan istifa etti
- Müfredata eklenen ders tepki çekti!
- Metiner, Faruk Koca'yı Gazze üzerinden savundu
- Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama