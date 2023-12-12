Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:24

Güncelleme: 12.12.2023 - 12:07

ABD basınındaki haberlere göre, Selena Gomez ve Taylor Swift, komedyen Ramy Youssef'in Brooklyn'deki gösterisini izlemeye gitti.

Geliri Gazze'ye insani yardım sağlanması için bağışlanacak komedi gösterisini oyuncular Cara Delevingne, Anna Taylor Joy ve Zoe Kravitz de izledi.

Mısır asıllı ABD'li komedyen Youssef, sosyal medya platformu Instagram'da, 3 Kasım 2023 ve 2 Şubat 2024 arasındaki gösterilerinin gelirinin Gazze'ye insani yardım sağlanması için "Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardımı (ANERA)" adlı sivil toplum kuruluşuna bağışlanacağını açıklamıştı.

"KEŞKE DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLSEYDİM FAKAT BİR PAYLAŞIM DEĞİŞTİRMEYECEK"

Selena Gomez, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı Instagram paylaşımında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm insanları, özellikle de çocukları korumalıyız ve şiddeti tamamen durdurmalıyız. Kelimelerim veya bir etiket (hashtag) asla kimseye yetmeyeceği için üzgünüm. Masum insanların canının yanmasına dayanamıyorum. Midemi bulandıran şey bu. Keşke dünyayı değiştirebilseydim fakat bir paylaşım değiştirmeyecek."

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından yardım sağlanması için UNICEF'in bağış kampanyasına destek veren bir paylaşım yapan Gomez'in, Gazze konusunda ise "Bir paylaşım (dünyayı) değiştirmeyecek" ifadesini kullanması, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Tepkilerin ardından Gomez'in kurucusu olduğu kozmetik markası "Rare Beauty"nin Instagram hesabından, Gazze için bağış yapılacağı açıklanmıştı.