Bu filmde dans etmek serbest: Taylor Swift'in rekor kıran filmi

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:51

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:54

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in turne filmi "Taylor Swift: The Eras Tour" 13 Ekim'de gösterime giriyor. Önbilet satışlarında 100 milyon doları aşmayı başaran filmin Los Angeles'ta galası yapıldı.



12 Grammy ödüllü şarkıcının binlerce hayranı prömiyer yapılan alanda toplanarak Swift'e destek verdi.



33 yaşındaki yıldız prömiyerde giydiği Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.



DANS ETMEK SERBEST

Filmin dağıtım şirketi AMC, filmi izleyemeye gidenler için sinema salonlarında uyulması gereken bazı kuralları açıkladı. Kurallar ise şöyle;

- Dans etmek veya şarkı söylemek serbest ancak koltukta yapılmamalıdır. Diğer izleyiciler rahatsız edilmemelidir.

- Selfie çekilebilirsiniz ancak filmi kayda almak yasak



- Harika zaman geçirmenizi istiyoruz ama diğer seyircilerin filmin tadını çıkarmasına engel olmayın



BEYONCE'DEN DESTEK

Yedi yıl aradan sonra çıktığı Rönesans (Renaissance) adlı dünya turnesiyle büyük ses getiren Beyonce, turnesini sinema filmi olarak göstereceğini açıklamıştı. Beyonce de prömiyere katılarak Swift'e destek verdi.

Beyonce'nin filmi ise 1 Aralık'ta gösterime girecek.

Ön bilet satışları başlayan ve rekora doğru giden filmin 150-200 milyon dolar arasında bir açılış hasılatıyla konser filmleri arasında rekor kırması muhtemel.

