Bu filmde dans etmek serbest: Taylor Swift'in rekor kıran filmi
Ön bilet satış rekoru kıran "Taylor Swift: The Eras Tour"un dün dünya prömiyeri yapıldı. Taylor Swift'in konser filminin dağıtım şirketi, sinema salonlarında uyulması gereken bazı kuralları açıkladı.
Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in turne filmi "Taylor Swift: The Eras Tour" 13 Ekim'de gösterime giriyor. Önbilet satışlarında 100 milyon doları aşmayı başaran filmin Los Angeles'ta galası yapıldı.
12 Grammy ödüllü şarkıcının binlerce hayranı prömiyer yapılan alanda toplanarak Swift'e destek verdi.
33 yaşındaki yıldız prömiyerde giydiği Oscar de la Renta imzalı elbisesiyle adeta göz kamaştırdı.
DANS ETMEK SERBEST
Filmin dağıtım şirketi AMC, filmi izleyemeye gidenler için sinema salonlarında uyulması gereken bazı kuralları açıkladı. Kurallar ise şöyle;
- Dans etmek veya şarkı söylemek serbest ancak koltukta yapılmamalıdır. Diğer izleyiciler rahatsız edilmemelidir.
- Selfie çekilebilirsiniz ancak filmi kayda almak yasak
- Harika zaman geçirmenizi istiyoruz ama diğer seyircilerin filmin tadını çıkarmasına engel olmayın
BEYONCE'DEN DESTEK
Yedi yıl aradan sonra çıktığı Rönesans (Renaissance) adlı dünya turnesiyle büyük ses getiren Beyonce, turnesini sinema filmi olarak göstereceğini açıklamıştı. Beyonce de prömiyere katılarak Swift'e destek verdi.
Beyonce'nin filmi ise 1 Aralık'ta gösterime girecek.
Ön bilet satışları başlayan ve rekora doğru giden filmin 150-200 milyon dolar arasında bir açılış hasılatıyla konser filmleri arasında rekor kırması muhtemel.
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