Tayvan, Çin'in herhangi bir hamlesine karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 14:28

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 14:28

Tayvan Savunma Bakan Yardımcısı Po Horng-huei, Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD ve Orta Amerika ziyareti sırasında Çin'in herhangi bir hamlesine karşı "acil durum planları" olduğunu söyledi.

Tsai önümüzdeki hafta başlayacak gezisinde Guatemala ve Belize'yi ziyaret ettikten sonra New York ve Los Angeles'a da gidecek.

Parlamento oturumu sırasında gazetecilerin Tsai yurt dışındayken Çin'in daha fazla tatbikat düzenleyip düzenlemeyeceği sorusuna Po, silahlı kuvvetlerin hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

Po, "Çin komünistlerinin geçmişte yaptıkları söz konusu olduğunda, savunma bakanlığı bunu kavrayabilir ve en kötü senaryoyu göz önünde bulunduracaktır. Başkan'ın yurtdışı ziyareti sırasında, savunma bakanlığının Çin'in tüm hamleleri için acil durum planları var" dedi.

Tsai'nin ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti kınayan Çin, Ağustos ayından bu yana Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerini azaltarak da olsa sürdürüyor.