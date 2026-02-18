Tayvan'da Tapınak Başkanı, Devlet Başkanı'nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı kapsamında bir tapınak önünde yapılan konuşma sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Tayvan Devlet Başkanı William Lai Ching-te ve beraberindeki yetkililer, Ay Yeni Yılı kapsamında Wumiao Tapınağı’nı ziyaret etti. Daha sonra Devlet Başkanı Ching-te, Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo ve Tainan Belediye Başkanı Huang Wei-che ile kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Tainan Belediye Başkanı Huang’ın konuşması sırasında Tapınak Başkanı Lin, rahatsızlandı ve kusmaya başladı.

Lin, ağzını eliyle kapatmaya çalışsa da Devlet Başkanı William Lai’nin üzerine kustu ve arkasını dönerek kameralardan uzaklaştı.

Lin, daha sonra bir aile üyesinden norovirüs kaptığını belirterek, talihsiz olay için özür diledi.

Lin, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.